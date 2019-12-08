«Динамо» Мн — ЦСКА: Сорокин не попал в заявку «армейцев»

Минское «Динамо» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 17:10 мск.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов);

Граньяни — Ерёменко, Костицын — Ковыршин — Спунер;

Готовец — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен;

Евенко — Дюков, Павлович — Китаров — Когалев;

Крыскин, Дадонов, Мартынов — Демков — Дроздов.



ЦСКА:



Юханссон (Лозебников);

Киселевич — Блажиевский, Кемпе — Вей — Мамин;

Науменков — Марченко, Соркин — Шалунов — Окулов;

Робинсон — Романов, Ртищев — Андронов — Калинин;

Ибрагимов, Комиссаров, Слепышев — Светлаков — Телегин.