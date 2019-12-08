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«Динамо» Мн — ЦСКА: Сорокин не попал в заявку «армейцев»

«Динамо» Мн — ЦСКА: Сорокин не попал в заявку «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 17:10 мск.

«Динамо» Мн:

Энрот (Карнаухов);
Граньяни — Ерёменко, Костицын — Ковыршин — Спунер;
Готовец — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен;
Евенко — Дюков, Павлович — Китаров — Когалев;
Крыскин, Дадонов, Мартынов — Демков — Дроздов.

ЦСКА:

Юханссон (Лозебников);
Киселевич — Блажиевский, Кемпе — Вей — Мамин;
Науменков — Марченко, Соркин — Шалунов — Окулов;
Робинсон — Романов, Ртищев — Андронов — Калинин;
Ибрагимов, Комиссаров, Слепышев — Светлаков — Телегин.

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