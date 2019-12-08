«Динамо» Мн — ЦСКА: Сорокин не попал в заявку «армейцев»
Минское «Динамо» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 17:10 мск.
«Динамо» Мн:
Энрот (Карнаухов);
Граньяни — Ерёменко, Костицын — Ковыршин — Спунер;
Готовец — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен;
Евенко — Дюков, Павлович — Китаров — Когалев;
Крыскин, Дадонов, Мартынов — Демков — Дроздов.
ЦСКА:
Юханссон (Лозебников);
Киселевич — Блажиевский, Кемпе — Вей — Мамин;
Науменков — Марченко, Соркин — Шалунов — Окулов;
Робинсон — Романов, Ртищев — Андронов — Калинин;
Ибрагимов, Комиссаров, Слепышев — Светлаков — Телегин.
- 8 декабря 2019
-
16:52
-
16:27
-
16:16
-
16:08
-
15:54
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:11
-
12:00
-
11:35
-
11:16
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:27
-
09:21
-
09:16
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:47
-
07:45
-
07:30
-
07:09
-
07:08
Партнерский контент