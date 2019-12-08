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«Авангард» — «Ак Барс»: судьи отменили гол хозяев и удалили Шумакова

«Авангард» — «Ак Барс»: судьи отменили гол хозяев и удалили Шумакова
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого периода судейская бригада отменила гол омского клуба и выписала двухминутное удаление форварду «ястребов» Сергею Шумакову за удар клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Шумаков — Терещенко — Кошелев.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Кара;
Журавлёв — Хенкель, Галимов — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Воронов;
Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ткачёв, Глухов.

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