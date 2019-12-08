«Локомотив» переиграл «Северсталь» и прервал победную серию соперника

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Хозяева прервали серию из двух побед.
Александр Петунин вывел череповецкий клуб вперёд на второй минуте. Гости восстановили равновесие в середине первого игрового отрезка стараниями Рушана Рафикова, реализовавшего большинство. На 12-й минуте Дмитрий Марковин отправил вторую шайбу в ворота гостей. «Железнодорожники» отыгрались в третьем периоде усилиями Артура Каюмова. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, и судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.
17 декабря «Северсталь» встретится в Санкт-Петербурге со СКА, а «Локомотив» в этот же день проведёт выездной матч с минским «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 декабря 2019
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