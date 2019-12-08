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«Локомотив» переиграл «Северсталь» и прервал победную серию соперника

«Локомотив» переиграл «Северсталь» и прервал победную серию соперника
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Хозяева прервали серию из двух побед.

Александр Петунин вывел череповецкий клуб вперёд на второй минуте. Гости восстановили равновесие в середине первого игрового отрезка стараниями Рушана Рафикова, реализовавшего большинство. На 12-й минуте Дмитрий Марковин отправил вторую шайбу в ворота гостей. «Железнодорожники» отыгрались в третьем периоде усилиями Артура Каюмова. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, и судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

17 декабря «Северсталь» встретится в Санкт-Петербурге со СКА, а «Локомотив» в этот же день проведёт выездной матч с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Петунин (Сизов, Вовченко) – 01:50' (5x5)   1:1 Рафиков (Пяаярви, Алексеев) – 09:35' (5x4)   2:1 Марковин (Морозов) – 11:01' (5x5)   2:2 Каюмов (Коваленко) – 44:56' (5x5)   2:3 Пяаярви – 65:00' (ПБ)
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