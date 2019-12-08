ЦСКА обыграл минское «Динамо» и вернул себе лидерство на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина. ЦСКА опередил СКА и вернул себе лидерство в Западной конференции КХЛ.
В первом периоде команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе ЦСКА точными бросками отметились Максим Мамин и Константин Окулов, у «зубров» голы на свой счёт записали Теэму Пулккинен и Франсис Паре, реализовавшие большинство. Во втором игровом отрезке Мамин оформил дубль, а затем преимущество московского клуба укрепил Максим Шалунов. В третьем периоде точным броском в составе ЦСКА отметился Марио Кемпе.
17 декабря минчане примут на своей площадке хоккеистов «Локомотива», а ЦСКА в этот же день встретится в Риге с местным «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 декабря 2019
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