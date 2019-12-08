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ЦСКА обыграл минское «Динамо» и вернул себе лидерство на Западе

ЦСКА обыграл минское «Динамо» и вернул себе лидерство на Западе
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина. ЦСКА опередил СКА и вернул себе лидерство в Западной конференции КХЛ.

В первом периоде команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе ЦСКА точными бросками отметились Максим Мамин и Константин Окулов, у «зубров» голы на свой счёт записали Теэму Пулккинен и Франсис Паре, реализовавшие большинство. Во втором игровом отрезке Мамин оформил дубль, а затем преимущество московского клуба укрепил Максим Шалунов. В третьем периоде точным броском в составе ЦСКА отметился Марио Кемпе.

17 декабря минчане примут на своей площадке хоккеистов «Локомотива», а ЦСКА в этот же день встретится в Риге с местным «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Марченко, Робинсон) – 04:20' (5x5)   1:1 Пулккинен (Спунер) – 08:51' (5x3)   2:1 Паре (Спунер) – 11:06' (5x4)   2:2 Окулов (Робинсон, Вей) – 15:21' (5x5)   2:3 Мамин (Кемпе) – 22:10' (5x5)   2:4 Шалунов (Окулов, Соркин) – 23:17' (5x5)   2:5 Кемпе (Мамин, Вей) – 43:27' (5x5)
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