Разин: в матче с «Локомотивом» бились, пластались, хорошо играли в обороне

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом».



«Если брать в целом, конечно, «Локомотив» посильнее по составу и по игре. Их победа заслуженная. Своим ребятам тоже добрые слова скажу – бились, пластались, создали немало опасных моментов, в обороне играли хорошо. Не хватило чуть-чуть. Победы последнего времени добавляют ребятам эмоций – и Хабаров сегодня намного увереннее себя чувствовал, и Гераськин. Вся наша молодёжь по шажочку, по кирпичику идёт наверх. Каждое очко добавляет им опыта. Чем займёмся в паузе? Будет четыре выходных, потом поиграем в пейнтбол и начнём работать – баллоны, жилеты. Вернётся ли Чипчура? Сложный вопрос, не хочу комментировать», — приводит слова Андрея Разина официальный сайт КХЛ.



Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу ярославского «Локомотива». 17 декабря ярославцы проведут выездной матч с минским «Динамо». Этой победой ярославцы прервали серию череповчан из двух побед.