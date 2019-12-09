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«Виннипег» обыграл «Анахайм». Шайфли набрал 400-е очко в НХЛ

«Виннипег» обыграл «Анахайм». Шайфли набрал 400-е очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Марк Шайфли и еще один гол забил Адам Лаури. Шайфли удалось набрать 400-е очков в НХЛ. На счету игрока 478 игр, в которых он забил 164 гола и сделал 236 результативных передач.

В составе проигравшей команды отличились Якоб Сильверберг и Девин Шор.

Таким образом, «Виннипег» одержал вторую победу за последние три игры. «Анахайм» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять встреч.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Анахайм» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шайфли (Коннор, Перро) – 09:02' (5x5)   1:1 Сильверберг (Ракелль) – 09:34' (5x5)   2:1 Лаури (Копп, Перро) – 38:09' (5x5)   2:2 Шор (Терри, Гецлаф) – 48:04' (5x5)   3:2 Шайфли (Уилер, Пионк) – 55:38' (5x4)
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