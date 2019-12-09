Гол Миллера в овертайме принёс победу «Баффало» в матче с «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в этом матче был открыт уже на четвёртой минуте 1-го периода, с передачи Марко Сканделлы отличился нападающий «Баффало» Кайл Окпосо. Юхан Ларссон удвоил преимущество «Сэйбрз» к 11-й минуте встречи, ассистентские баллы на свой счёт записали Расмус Асплунд и Джимми Веси.

Во втором периоде, благодаря заброшенной шайбе Райли Шихана, «Эдмонтону» удалось сократить отставание в счёте. На 15-й минуте второго периода, реализовав большинство, «Ойлерз» сравняли счёт, отличился Юаким Нюгорд, набравший второе очко в этом матче.

Гол в овертайме Колина Миллера с передач Маркуса Юханссона и Джека Айкела принёс «Баффало» победу.

Стоит отметить, что Айкел набирает очки уже в 13 матчах подряд.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» примет «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».