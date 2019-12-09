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Гол Миллера в овертайме принёс победу «Баффало» в матче с «Эдмонтоном»

Гол Миллера в овертайме принёс победу «Баффало» в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в этом матче был открыт уже на четвёртой минуте 1-го периода, с передачи Марко Сканделлы отличился нападающий «Баффало» Кайл Окпосо. Юхан Ларссон удвоил преимущество «Сэйбрз» к 11-й минуте встречи, ассистентские баллы на свой счёт записали Расмус Асплунд и Джимми Веси.

Во втором периоде, благодаря заброшенной шайбе Райли Шихана, «Эдмонтону» удалось сократить отставание в счёте. На 15-й минуте второго периода, реализовав большинство, «Ойлерз» сравняли счёт, отличился Юаким Нюгорд, набравший второе очко в этом матче.

Гол в овертайме Колина Миллера с передач Маркуса Юханссона и Джека Айкела принёс «Баффало» победу.

Стоит отметить, что Айкел набирает очки уже в 13 матчах подряд.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» примет «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Окпосо (Сканделла) – 04:08' (5x5)   0:2 Ларссон (Асплунд, Веси) – 10:43' (5x5)   1:2 Шихан (Нюгорд, Нурс) – 28:25' (5x5)   2:2 Нюгорд (Нурс, Хас) – 35:56' (5x5)   2:3 Миллер (Юханссон, Айкел) – 61:12' (3x3)
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