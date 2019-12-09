Сборная России U18 проиграла Чехии на Мировом кубке вызова
Сборная России U18 проиграла Чехии на Мировом Кубке вызова, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.
Дважды в первом периоде хоккеисты сборной зажигали за воротами голкипера сборной Чехии красный свет: сначала это сделал Кирилл Кирсанов, вскоре — Даниил Чайка.
Во втором периоде зрители увидели в два раза больше шайб — причем трижды их авторами становились чехи. У россиян отличился Павел Тютнев.
Третий период перевёл команды в овертайм, второй за два дня для сборной России. Единственный точный бросок в дополнительный период удался форварду Марцелу Баринке — он принес сборной Чехии победу.
Третью игру группового этапа турнира сборная России проведет 12 декабря, россияне сыграют со сборной «Канады-Запад».
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