Сборная России U18 проиграла Чехии на Мировом Кубке вызова, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.



Дважды в первом периоде хоккеисты сборной зажигали за воротами голкипера сборной Чехии красный свет: сначала это сделал Кирилл Кирсанов, вскоре — Даниил Чайка.



Во втором периоде зрители увидели в два раза больше шайб — причем трижды их авторами становились чехи. У россиян отличился Павел Тютнев.



Третий период перевёл команды в овертайм, второй за два дня для сборной России. Единственный точный бросок в дополнительный период удался форварду Марцелу Баринке — он принес сборной Чехии победу.



Третью игру группового этапа турнира сборная России проведет 12 декабря, россияне сыграют со сборной «Канады-Запад».

