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Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует официальный сайт уфимской хоккейной команды. Новое соглашение с 30-летним датским хоккеистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Ларсен принял участие в 38 матчах, записав на свой счёт 23 (7+16) балла при показателе полезности "+3" и 10 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке почти 21 минуту за матч.

Ларсен прокомментировал подписание нового контракта: «Я очень рад и счастлив. Заключение нового контракта далось мне и моей семье достаточно легко. Я в Уфе уже три года и не рассматривал других предложений».

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