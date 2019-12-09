Защитник Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует официальный сайт уфимской хоккейной команды. Новое соглашение с 30-летним датским хоккеистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



В текущем регулярном чемпионате КХЛ Ларсен принял участие в 38 матчах, записав на свой счёт 23 (7+16) балла при показателе полезности "+3" и 10 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке почти 21 минуту за матч.



Ларсен прокомментировал подписание нового контракта: «Я очень рад и счастлив. Заключение нового контракта далось мне и моей семье достаточно легко. Я в Уфе уже три года и не рассматривал других предложений».