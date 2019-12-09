«Амур» проиграл третий матч подряд, уступив «Куньлуню»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:3. «Амур» проиграл третий матч подряд, у «драконов» — четыре победы в пяти последних встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Команда хозяев открыла счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Игорь Руденков. Вскоре «Куньлунь» отыгрался, точный бросок в актив записал форвард Олли Палола. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающий Гинек Зогорна и защитник Райан Спроул. На 48-й минуте «Куньлунь» вышел вперёд, Палола оформил дубль. Гол стал победным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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