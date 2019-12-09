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«Амур» проиграл третий матч подряд, уступив «Куньлуню»

«Амур» проиграл третий матч подряд, уступив «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» на домашней площадке проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:3. «Амур» проиграл третий матч подряд, у «драконов» — четыре победы в пяти последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Команда хозяев открыла счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Игорь Руденков. Вскоре «Куньлунь» отыгрался, точный бросок в актив записал форвард Олли Палола. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающий Гинек Зогорна и защитник Райан Спроул. На 48-й минуте «Куньлунь» вышел вперёд, Палола оформил дубль. Гол стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Руденков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 07:01' (5x4)   1:1 Палола (Верек) – 10:01' (5x5)   1:2 Спроул (Скворцов) – 25:04' (5x5)   2:2 Зогорна (Зогорна) – 36:05' (5x5)   2:3 Палола (Спроул, Верек) – 47:55' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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