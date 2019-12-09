Форвард «Анахайма» Ритчи пропустит шесть-девять недель
Нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Ник Ритчи выбыл на срок от шести до девяти месяцев, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 24-летний форвард потянул боковые связки левого колена.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Травма Ника похожа на повреждение, которое получил защитник Джош Мэнсон. Так что сроки такие же — от шести до десяти недель. Очень многое будет зависеть от первых двух недель», — рассказал генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ нападающий принял участие в 27 встречах, записав на свой счёт 10 (3+7) баллов при показателе полезности "-3" и 54 минутах штрафного времени. В среднем Ритчи проводит на площадке около 14 минут за матч.
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