«Йокерит» — «Спартак»: в состав гостей попал не игравший два месяца Кулик

«Йокерит» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хельсинки. Встреча состоится сегодня, 9 декабря, начало — в 19:30 мск.



В составе «Спартака» отсутствует защитник Андрей Кутейкин, при этом в заявку попал Евгений Кулик, не игравший с 9 октября.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;

Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;

Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;

Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Тришин — Шабловский, Карсумс — Аркалов — Кокарев.