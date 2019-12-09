«Йокерит» — «Спартак»: в состав гостей попал не игравший два месяца Кулик

«Йокерит» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хельсинки. Встреча состоится сегодня, 9 декабря, начало — в 19:30 мск.
В составе «Спартака» отсутствует защитник Андрей Кутейкин, при этом в заявку попал Евгений Кулик, не игравший с 9 октября.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;
Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;
Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Тришин — Шабловский, Карсумс — Аркалов — Кокарев.
- 9 декабря 2019
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