«Динамо» М — СКА: Ткачёв — в составе «армейцев». Он не играл с 15 ноября

Московское «Динамо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в столице России. Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В составе бело-голубых отсутствуют нападающие Микс Индрашис и Владимир Брюквин. В заявку питерского клуба попал не игравший с 15 ноября нападающий Владимир Ткачёв.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов)

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Игумнов — Афиногенов;

Миронов — Волков, Моисеев — Ефремов — Алексеев;

Григорьев — Огурцов, Муранов — Панкратов — Михайлов.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёноу, Марченко — Каблуков — Кетов, Ткачёв.



