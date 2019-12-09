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«Динамо» М — СКА: Ткачёв — в составе «армейцев». Он не играл с 15 ноября

«Динамо» М — СКА: Ткачёв — в составе «армейцев». Он не играл с 15 ноября
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в столице России. Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В составе бело-голубых отсутствуют нападающие Микс Индрашис и Владимир Брюквин. В заявку питерского клуба попал не игравший с 15 ноября нападающий Владимир Ткачёв.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Кузнецов)
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Игумнов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Моисеев — Ефремов — Алексеев;
Григорьев — Огурцов, Муранов — Панкратов — Михайлов.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёноу, Марченко — Каблуков — Кетов, Ткачёв.

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