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Малыхин: не скажу, что травма Гики повлияла на результат матча с «Сибирью»

Малыхин: не скажу, что травма Гики повлияла на результат матча с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Фёдор Малыхин дал комментарий после матча с «Сибирью» (1:2).

«У нас не получилось реализовать свои моменты, в отличие от соперника, у которого было не так много шансов, мы только в концовке смогли забить. Надо было более агрессивно, злее работать на пятаке соперника, может быть, тогда удача была бы на нашей стороне. У нас было достаточно возможностей выиграть, а так — работаем дальше.

Травма Гики? Томаш — наш ключевой игрок, но не сказал бы, что его травма повлияла на исход встречи. Мы все друг друга знаем не первый месяц, уже играли в разных сочетаниях, проблем перестроиться не составило, мы могли забить больше», — передаёт слова Малыхина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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