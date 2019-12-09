Пуустинен: «Сибирь» хорошо поработала в матче с «Трактором» и заслужила победу
Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (2:1).
«Очень рад, отличная игра. Нам нужно было обязательно выигрывать, мы очень хорошо поработали и заслужили эту победу. В турнирной таблице идёт очень серьёзная борьба, поэтому нужно набирать очки.
Серия поражений? Не люблю смотреть назад, сейчас все мысли о новых матчах, впереди много игр и возможностей, чтобы побеждать и выходить в плей-офф. Мы одна семья и работаем все вместе. Рад, что играю в «Сибири», мне очень нравится наша команда, мы хотим сделать этот сезон длинным», — передаёт слова Пуустинена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 9 декабря 2019
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