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«Авангард» проиграл «Барысу», упустив преимущество в две шайбы

«Авангард» проиграл «Барысу», упустив преимущество в две шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Барыс». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «Барыс» одержал пятую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата.

«Ястребы» ударно провели первую половину первого периода, дважды огорчив соперника. Счёт открыл Кирилл Семёнов, затем ворота соперника поразил Семён Кошелев. «Барыс» отыграл один гол во втором периода усилиями Романа Старченко, а на 58-й минуте восстановил равновесие благодаря голу Корбана Найта в большинстве. Победу гостям принёс гол Никиты Михайлиса в большинстве за 48 секунд до финальной сирены.

19 декабря «Авангард» примет в Балашихе «Сибирь», а «Барыс» 18-го числа проведёт матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Семёнов (Бондарев, Клинкхаммер) – 06:36' (5x5)   2:0 Кошелев (Шумаков, Мартынов) – 10:47' (5x5)   2:1 Старченко (Шестаков, Маклюков) – 31:11' (5x5)   2:2 Найт (Диц) – 57:53' (5x3)   2:3 Михайлис (Бойд) – 59:12' (5x5)
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