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Ничушкин забил в падении, продавив обладателя «Норриса» Джиордано. Видео

Ничушкин забил пятый гол в сезоне НХЛ
Ничушкин забил в падении, продавив обладателя «Норриса» Джиордано. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз». Идёт второй период, хозяева впереди — 2:1.

Вторую шайбу в составе «Эвеланш» в середине первого периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Мэттью Ньето и Райан Грэйвз. Эта шайба стала для 24-летнего форварда пятой в сезоне. Российский нападающий отличился во втором матче кряду. Гол в ворота Давида Риттиха получился очень эффектным. Ничушкин забил в падении, ранее сумев уйти из-под опеки обладателя «Норрис Трофи» Марка Джиордано.

Видео гола Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Колорадо» идёт вторым в турнирной таблице Западной конференции. В 29 матчах команда набрала 40 очков.

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У Валерия четыре гола в последних семи матчах, сейчас больше него в «Колорадо» забивает только Маккиннон.
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