Ничушкин забил в падении, продавив обладателя «Норриса» Джиордано. Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз». Идёт второй период, хозяева впереди — 2:1.
Вторую шайбу в составе «Эвеланш» в середине первого периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Мэттью Ньето и Райан Грэйвз. Эта шайба стала для 24-летнего форварда пятой в сезоне. Российский нападающий отличился во втором матче кряду. Гол в ворота Давида Риттиха получился очень эффектным. Ничушкин забил в падении, ранее сумев уйти из-под опеки обладателя «Норрис Трофи» Марка Джиордано.
Видео гола Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
На данный момент «Колорадо» идёт вторым в турнирной таблице Западной конференции. В 29 матчах команда набрала 40 очков.
- 10 декабря 2019
-
06:51
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
06:04
-
05:48
-
05:38
-
05:13
-
03:50
- 9 декабря 2019
-
23:58
-
23:38
-
23:16
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:18
-
22:05
-
21:57
-
21:51
-
21:45
-
21:31
-
20:47
-
20:41
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
19:58