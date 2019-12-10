Ничушкин забил в падении, продавив обладателя «Норриса» Джиордано. Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз». Идёт второй период, хозяева впереди — 2:1.

Вторую шайбу в составе «Эвеланш» в середине первого периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Мэттью Ньето и Райан Грэйвз. Эта шайба стала для 24-летнего форварда пятой в сезоне. Российский нападающий отличился во втором матче кряду. Гол в ворота Давида Риттиха получился очень эффектным. Ничушкин забил в падении, ранее сумев уйти из-под опеки обладателя «Норрис Трофи» Марка Джиордано.

Видео гола Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Колорадо» идёт вторым в турнирной таблице Западной конференции. В 29 матчах команда набрала 40 очков.