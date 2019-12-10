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Результаты матчей НХЛ 9 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 9 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

9 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:5. Хозяева не смогли одержать седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Аткинсон (Нюквист, Тексье) – 03:27' (5x5)   0:2 Мюррей (Робинсон) – 26:52' (5x5)   1:2 Овечкин (Орлов, Бекстрём) – 40:40' (5x5)   1:3 Нэш (Веннберг) – 46:53' (5x5)   1:4 Бьёркстранд (Милано, Джонс) – 50:37' (5x5)   2:4 Бекстрём (Овечкин, Кузнецов) – 57:54' (5x5)   2:5 Аткинсон – 58:12' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Джонстон (Пулок) – 26:44' (5x5)   0:2 Бейли (Сизикас) – 28:37' (4x5)   1:2 Стэмкос (Шаттенкирк, Чирелли) – 35:35' (5x5)   1:3 Нельсон – 47:31' (5x5)   1:4 Нельсон (Ли, Эберле) – 54:41' (5x5)   1:5 Ли (Бейли, Барзал) – 56:05' (5x4)

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 3:1. Гости после восьмиматчевой победной серии уступили в третьем матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Анисимов (Демело, Шабо) – 01:35' (5x5)   2:0 Дюклер (Тирни) – 15:44' (5x5)   2:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 17:48' (5x5)   3:1 Тирни (Наместников, Дюклер) – 21:21' (5x5)   4:1 Пажо (Наместников, Хейнси) – 57:02' (4x5)   4:2 Дебраск (Пастрняк, Маршан) – 57:45' (5x4)   5:2 Дюклер (Демело, Тирни) – 59:59' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:5 ОТ. Хозяева не смогли одержать седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грейвз (Донской, Комфер) – 04:32' (5x5)   1:1 Райан (Чюлингтон, Дюбе) – 29:33' (5x5)   2:1 Ничушкин (Грейвз, Ньето) – 30:04' (5x4)   2:2 Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 36:04' (5x4)   2:3 Манджапане (Ткачук, Линдхольм) – 40:12' (5x5)   2:4 Фролик (Ридер, Янковски) – 41:39' (5x5)   3:4 Маккиннон (Калверт, Коул) – 43:59' (5x5)   4:4 Донской (Маккиннон, Бураковски) – 50:45' (5x5)   4:5 Монахан (Дюбе, Джордано) – 62:09' (3x3)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Шоу-матч пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».

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