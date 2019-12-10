Результаты матчей НХЛ 9 декабря 2019 года

9 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:5. Хозяева не смогли одержать седьмую победу кряду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5.
«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 3:1. Гости после восьмиматчевой победной серии уступили в третьем матче кряду.
«Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:5 ОТ. Хозяева не смогли одержать седьмую победу кряду.
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Шоу-матч пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».
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- 9 декабря 2019
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