Овечкин рвал и метал! 9 хитов и гол, но «Вашингтон» всё равно провалил матч

Восемь долгих матчей «Вашингтону» приходилось обходиться без своего ведущего центрфорварда Никласа Бекстрёма, который залечивал травму верхней части тела. Впрочем, отсутствие шведского диспетчера не помешало «столичным» выиграть шесть последних матчей, удачно проехаться по Калифорнии и одержать 14 побед в 17 гостевых матчах.

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«Мне явно пора на лёд. Врачи разрешили, а утром я проснулся и чувствовал себя хорошо. Проснулся без боли», — радостно сказал Бекстрём до игры. «За действиями Никласа всегда интересно наблюдать. Собираюсь его поставить вместе с Овечкиным и Уилсоном. Нам нравится та «химия», которая есть у Оши и Враны, поэтому Кузнецов будет играть именно с ними», — отметил главный тренер Тодд Рирден, восстановив связку Бекстрёма и Александра Овечкина. Она снова была эффективна, но для победы над «Коламбусом» этого оказалось недостаточно.

Собственно, сам Овечкин в этом матче был в полном порядке. Капитан «Вашингтона» провёл на льду более 20 минут, четыре из которых были при игре в большинстве, сделал рекордные для обеих команд 9 силовых приёмов и очень активно участвовал в борьбе за шайбу. В самом начале третьего периода Александр забил свой 21-й гол в сезоне — счёт к тому моменту был 2:0 в пользу «синих мундиров», и шайба россиянина вполне могла стать отправной точкой для того, чтобы оформить камбэк. Увы, остальные хоккеисты «Кэпиталз» порыв своего лидера не поддержали.

Видео можно посмотреть на сайте.

Спустя пять минут голкипер хозяев Брэйден Холтби пропустил странный гол с острого угла от Райли Нэша, и эта шайба стала для «Коламбуса» победной. Холтби не заслужил особой критики в этой встрече, поскольку только за первый период он сделал 19 сейвов, но в данном эпизоде, конечно, вратарь точно сыграл не лучшим образом.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Для «Коламбуса» эта победа стала лишь третьей в девяти последних матчах, а «Вашингтон» стал автором неприятного сюрприза для своих болельщиков.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

«Первое звено ничего не дало команде в первом периоде, четвёртая линия была сама не своя. В целом парни выглядели слишком медленно. Холтби какое-то время удерживал команду, у Овечкина был отличный гол, но этот матч ни в одном из своих отрезков не был хорошим», — резюмировал автор Russian Machone Never Breaks Питер Хассетт.

«Вот что хорошо в этой лиге, так это то, что каждый может победить каждого. С „Коламбусом“ мы убедились в этом ещё один раз. В среду у нас будет хороший тест в матче с „Бостоном“. Нужно быстро придти в норму, лёгких игр в НХЛ не бывает», — заметил после матча Никлас Бекстрём. «Да, соперник сыграл действительно здорово, надо отдать должное „Блю Джекетс“. Их третий гол просто убил нас», — признал Холтби.

«Всё пошло не так с самого начала. Как по мне, первый период был одним из двух худших за весь нынешний сезон», — сказал Тодд Рирден.