Стал известен предварительный состав сборной США на молодёжный чемпионат мира

Федерация хоккея США объявила предварительный состав национальной команды на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Вратари: Спенсер Найт (колледж Бостона, NCAA), Исаяк Савий (университет Небраски, NCAA), Дастин Вульф («Эверетт», WHL).

Защитники: Тай Эмберсон, К’Андре Миллер (оба — университет Висконсина, NCAA), Джордан Харрис (Северовосточный университет, NCAA), Райан Джонсон (университет Миннесоты, NCAA), Зак Джонс (университет Массачусетс-Амхёрст, NCAA), Кристиан Крайгер (университет Мичигана, NCAA), Алек Регула («Лондон», OHL), Маттиас Самуэльссон (университет западного Мичигана, NCAA), Спенсер Штястны (университет Нотр-Дам, NCAA), Кэм Йорк (университет Мичигана, NCAA),

Нападающие: Джон Бичер (университет Мичигана, NCAA), Бобби Бринк (университет Денвера, NCAA), Коул Кофилд, Алекс Тюркотт (оба — университет Висконсина, NCAA), Джек Друри (Гарвардский университет, NCAA), Паркер Форд (колледж Провиденса, NCAA), Джон Груден («Лондон», OHL), Кёртис Холл (Йельский университет, NCAA), Тревор Янике, Джейкоб Пивонка (оба — университет Нотр-Дам, NCAA), Артур Калиев («Гамильтон», OHL), Роберт Мастросимон, Тревор Зеграс (оба — университет Бостона, NCAA), Шейн Пинто (университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Робертсон («Петерборо», OHL).

Найт, Миллер и Друри принимали участие в молодёжном чемпионате мира 2019 года, на котором американская команда завоевала серебряные медали.