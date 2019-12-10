Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов 13-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Шимон Грубец («Куньлунь Ред Стар»), одержавший победы в двух матчах недели (в одном из них – в серии бросков). Голкипер китайского клуба отразил 95,89% бросков, в общей сложности – 73.



Лучшим защитником признан Микко Лехтонен («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник финского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности.



Лучшим нападающим признан Роман Старченко («Барыс»), одержавший вместе с командой победы в двух гостевых из трёх матчей и забросивший в них четыре шайбы.



Лучшим новичком признан защитник Даниил Пыленков («Витязь»), вместе с командой одержавший победы в двух из четырёх матчей недели. 19-летний защитник подмосковной команды не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности.