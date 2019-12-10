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Минское «Динамо» расторгло контракт с Феоктистовым

Минское «Динамо» расторгло контракт с Феоктистовым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Никита Феоктистов покинул минское «Динамо», информирует официальный сайт белорусской команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

В текущем регулярном чемпионате Феоктистов принял участие в 11 матчах за основную команду минского «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 10 минут за матч.

Также форвард выступал за «Динамо-Молодечно», в восьми матчах записав на свой счёт 6 (3+3) очков при показателе полезности «0» и отсутствии штрафных минут.

Минское «Динамо» занимает последнюю строчку в Западной конференции, заработав 27 очков в 36 встречах.

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