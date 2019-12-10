Минское «Динамо» расторгло контракт с Феоктистовым

Нападающий Никита Феоктистов покинул минское «Динамо», информирует официальный сайт белорусской команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.



В текущем регулярном чемпионате Феоктистов принял участие в 11 матчах за основную команду минского «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 10 минут за матч.



Также форвард выступал за «Динамо-Молодечно», в восьми матчах записав на свой счёт 6 (3+3) очков при показателе полезности «0» и отсутствии штрафных минут.



Минское «Динамо» занимает последнюю строчку в Западной конференции, заработав 27 очков в 36 встречах.