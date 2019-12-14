Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 15:00

Сегодня, 14 декабря, в Москве состоится матч Евротура — Кубка Первого канала сборной России с командой Чехии. Начало — в 15:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.
Календарь Кубка Первого канала
Тренерский штаб сборной России взял на турнир следующих игроков:
вратари Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);
защитники Никита Нестеров, Алексей Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»);
нападающие Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Богдан Якимов («Северсталь»).
- 14 декабря 2019
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:37
-
08:13
-
08:03
-
07:39
-
07:09
-
07:00
-
07:00
-
06:25
-
04:02
-
02:54
-
00:34
-
00:01
- 13 декабря 2019
-
23:56
-
23:02
-
22:29
-
22:13
-
21:44
-
21:28
-
21:14
-
20:54
-
20:25
-
19:40
-
19:15
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:10