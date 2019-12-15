Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча КПК начнётся в 16:00

Сегодня, 12 декабря, в Санкт-Петербурге состоится матч сборной России с командой Финляндии в рамках этапа Евротура — Кубка Первого канала. Начало встречи — в 16:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.
Календарь Кубка Первого канала
Тренерский штаб сборной России взял на турнир следующих игроков:
вратари Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);
защитники Никита Нестеров, Алексей Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»);
нападающие Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все — СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»).
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