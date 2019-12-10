Фетисов: нас в ЦСКА нет, в сборной нет, в истории нашего хоккея — нет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об отсутствии внимания к своему хоккейному поколению.



«Я хорошо выгляжу. Может, ещё сыграю за ЦСКА? Но с этой структурой...



Вот наше поколение, про которое фильмы снимают по всему миру, его нигде нет. И все молчат: болельщики, специалисты. Несколько лет назад был хоккейный праздник, везде плакаты — а нашего поколения нет. Удивительная вещь. Нас в ЦСКА нет, нас в сборной нет, нет в истории нашего хоккея. А в Америке о нас фильмы снимают, как „Русская Пятёрка“ побила все рекорды. Мы говорим про преемственность, про исторические моменты, но все глаза закрывают. А мне что, больше всех надо?



Мы уже не мальчики, в хоккее жизнь прожили, нас люди любят до сих пор. Что происходит со спортивными структурами, понять не могу. Кто режиссёр — непонятно, кто дал задание — тоже можно только догадываться. Неприятная сама по себе вещь. Я привык, но мои друзья относятся к этому болезненно», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Русская пятёрка» вновь в деле. Фильм о наших завоевал сердца американцев Одна из самых драматичных историй в мире спорта не оставила в стороне ни фанатов НХЛ, ни людей, далёких от хоккея.