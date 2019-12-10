Раск: знание, что тебе не нужно играть 15 матчей подряд, даёт преимущество

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о высоких нагрузках на современных вратарях и отметил важность наличия хорошего «второго номера».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Знание того, что тебе не придется играть по 15 матчей подряд, даёт психологическое преимущество и позволяет сохранить энергию. Это однозначно помогает ментально. Впрочем, надо понимать, что ты должен быть достоин игрового времени. Надо заслужить каждую минуту. И это неизменно. Надо работать и быть достойным доверия», — приводит слова Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне Раск принял участие в 19 матчах, его коллега Ярослав Галак — в 12.