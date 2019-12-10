Кречин: откаты в хоккее делаются элементарно. Соблазнов очень много

Спортивный директор тольяттинской «Лады» Владимир Кречин поделился мнением о работе генерального менеджера.
«Как ты себя зарекомендуешь в первый год — так твоя карьера и пойдет. Соблазнов и предложений, честно, очень много. Но я понимал, что если пригласишь игрока и возьмешь с него откат, то в тот момент, когда он перестанет тебя устраивать и тебе надо будет его выгнать, все это тут же всплывёт. С 1000-процентной уверенностью могу сказать, что ни один хоккеист никогда не скажет «Я отдал Кречину сто тысяч» или «Я отдал миллион». Я никаких откатов никогда в жизни не брал! Но делается это легко и элементарно.
Как генеральный менеджер может распилить бюджет? Приглашаешь игрока, который стоит 200 тысяч в месяц, кладешь ему зарплату в 400, а 200 он отдаёт тебе. Или даже 250 даёшь — и он доволен, что ему 50 тысяч добавили, и ты сам 150 как бы ни за что имеешь. И я об этом открыто говорю, потому что никто никогда не ткнет в меня, что я взял с него что-то. И агентам я с первого же дня дал понять, что в такие игры не играю», — цитирует Кречина «Собеседник».
- 10 декабря 2019
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