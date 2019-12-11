Коскинен пропустил гол после броска Хэмилтона из средней зоны. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Одним из ключевых эпизодом матча стал шестой гол «ураганов», автором которого стал Даги Хэмилтон. Канадский защитник поразил ворота Микко Коскинена броском из средней зоны после выигранного Джорданом Стаалом вбрасывания. Для Хэмилтона этот гол стал 11-м в сезоне.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» потерпел второе поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала третью победу подряд. В следующем матче «нефтяники» встретятся с «Миннесотой Уайлд», а «Каролина» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».