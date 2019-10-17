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Экс-голкипер СКА Коскинен установил личный рекорд по сейвам в матче НХЛ

Экс-голкипер СКА Коскинен установил личный рекорд по сейвам в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.

Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Весомый вклад в успех внёс и финский голкипер «Ойлерз» Микко Коскинен. Бывший голкипер СКА парировал 49 бросков, установив личный рекорд по отражённым броскам в матче НХЛ.

Также в составе «Эдмонтона» забивали защитники Брэндон Мэннинг и Итан Бир и форварды Леон Драйзайтль (дубль) и Райан Ньюджент-Хопкинс. Таким образом, «Эдмонтон» одержал шестую победу в семи играх. «Филадельфия» в свою очередь потерпела третье поражение подряд.

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