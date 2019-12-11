Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ, первым в сезоне набрав 55 очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Канадский форвард опередил одноклубника Леона Драйзайтля. В активе Макдэвида стало 55 (19+36) очков в 33 матчах сезона. Коннор первым в сезоне добрался до этой отметки.
Драйзайтль отстаёт от канадца на одно очко за счёт меньшего количества результативных передач. Тройку лучших замыкает форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, забросивший 19 шайб и сделавший 28 результативных передач в 30 матчах.
Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Макдэвида
- 11 декабря 2019
-
09:35
-
09:11
-
09:02
-
08:50
-
08:28
-
08:06
-
07:50
-
07:49
-
07:19
-
07:04
-
06:58
-
06:55
-
06:23
-
06:14
-
06:13
-
06:00
-
05:38
-
00:32
- 10 декабря 2019
-
23:55
-
23:18
-
22:45
-
22:29
-
22:08
-
21:46
-
21:06
-
20:35
-
20:19
-
20:03
-
19:36
-
19:21
-
19:00
-
18:42
-
18:18
-
18:04
-
17:53
Партнерский контент