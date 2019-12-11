Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ, первым в сезоне набрав 55 очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Канадский форвард опередил одноклубника Леона Драйзайтля. В активе Макдэвида стало 55 (19+36) очков в 33 матчах сезона. Коннор первым в сезоне добрался до этой отметки.

Драйзайтль отстаёт от канадца на одно очко за счёт меньшего количества результативных передач. Тройку лучших замыкает форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, забросивший 19 шайб и сделавший 28 результативных передач в 30 матчах.