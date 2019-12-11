Сегин помог Радулову прокатиться на квадроцикле. Видео
Пресс-служба «Даллас Старз» опубликовала в «Твиттере» видео, на котором запечатлено, как Тайлер Сегин толкал квадроцикл, на котором сидел российский форвард Александр Радулов.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».
Сегодня, 11 декабря, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас » принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Это был первый матч «Старз» после увольнения Джона Монтгомери с должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года. Радулов в этой встрече отметился результативной передачей на Джо Павелски.
«Даллас» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче после увольнения Монтгомери
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