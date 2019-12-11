Р. Ротенберг: хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень
Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном изменении состава участников Кубка Первого канала в 2020 году.
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«В олимпийский сезон мы играли с Канадой. Мы всегда открыты, мы всегда в диалоге со всеми федерациями. У нас уже проведены переговоры по расширению формата. Мы хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень в плане привлекательности и самого бренда турнира.
Есть разные варианты, мы их обсуждаем. Думаю, что в следующем сезоне мы добьёмся результатов и сможем сделать турнир более привлекательным для зрителя», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 декабря 2019
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