Р. Ротенберг: хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном изменении состава участников Кубка Первого канала в 2020 году.

Турнирное положение и календарь Евротура сезона-2019/20

«В олимпийский сезон мы играли с Канадой. Мы всегда открыты, мы всегда в диалоге со всеми федерациями. У нас уже проведены переговоры по расширению формата. Мы хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень в плане привлекательности и самого бренда турнира.

Есть разные варианты, мы их обсуждаем. Думаю, что в следующем сезоне мы добьёмся результатов и сможем сделать турнир более привлекательным для зрителя», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.