Генменеджер «Рейнджерс» — о будущем Георгиева: часы ещё не тикают

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ответил на вопрос о дальнейшей судьбе российского голкипера Александра Георгиева. За карьеру в НХЛ Александр провёл 57 матчей. Если он сыграет ещё три встречи, «синерубашечники» не смогут отправить его в АХЛ без помещения на драфт отказов. В конце сезона у Александра истекает контракт, и новое соглашение ему может быть не предложено.

«Дальнейшая судьба Георгиева? Нет, это не то, о чём я сейчас думаю. Джорджи играл достаточно хорошо, чтобы находиться в команде. Он помогает нам выигрывать матчи, так что сейчас часы, на мой взгляд, не тикают.

Очевидно, что Джорджи является большой частью нашей команды, не так ли? Мы довольны тем, как он выглядит на льду. Он становится всё лучше и лучше. А это значит, что на самом деле ничего не поменялось. Много написано о том, что там может произойти. Отказы, обмены, ну и всё в таком роде. Но мы просто беспокоимся, чтобы команда хорошо играла, а там пусть всё сложится само собой», — цитирует Гортона Newsday.