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Календарь игр Кубка Первого канала—2019

Календарь игр Кубка Первого канала—2019
Хоккей / Евротур 0

Завтра, 12 декабря, стартует второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.

Турнирная таблица Еврохоккейтура сезона-2019/20

Сборная России проведёт матчи с командами Швеции и Чехии в Москве. Встреча со сборной Финляндии состоится на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Четверг, 12 декабря
20:00 мск. Швеция — Россия
20:30. Чехия — Финляндия (матч состоится в Чехии)

Суббота, 14 декабря
11:00. Финляндия — Швеция
15:00. Россия — Чехия.

Воскресенье, 15 декабря
14:00. Чехия — Швеция
16:00. Россия — Финляндия

На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду.

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