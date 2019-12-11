Календарь игр Кубка Первого канала—2019
Завтра, 12 декабря, стартует второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.
Турнирная таблица Еврохоккейтура сезона-2019/20
Сборная России проведёт матчи с командами Швеции и Чехии в Москве. Встреча со сборной Финляндии состоится на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Четверг, 12 декабря
20:00 мск. Швеция — Россия
20:30. Чехия — Финляндия (матч состоится в Чехии)
Суббота, 14 декабря
11:00. Финляндия — Швеция
15:00. Россия — Чехия.
Воскресенье, 15 декабря
14:00. Чехия — Швеция
16:00. Россия — Финляндия
На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду.
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- 11 декабря 2019
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