Календарь игр Кубка Первого канала—2019

Завтра, 12 декабря, стартует второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.



Турнирная таблица Еврохоккейтура сезона-2019/20



Сборная России проведёт матчи с командами Швеции и Чехии в Москве. Встреча со сборной Финляндии состоится на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



Четверг, 12 декабря

20:00 мск. Швеция — Россия

20:30. Чехия — Финляндия (матч состоится в Чехии)



Суббота, 14 декабря

11:00. Финляндия — Швеция

15:00. Россия — Чехия.



Воскресенье, 15 декабря

14:00. Чехия — Швеция

16:00. Россия — Финляндия



На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду.

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