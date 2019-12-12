Расписание игр Кубка Первого канала на 12 декабря, матч России начнётся в 20:00
Сегодня, 12 декабря, стартует второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.
Турнирная таблица Еврохоккейтура сезона-2019/20
В 20:00 мск сборная России встретится в Москве с командой Швеции, а спустя полчаса арбитры проведут стартовое вбрасывание в матче Чехия — Финляндия, который вынесен в Пльзень.
Четверг, 12 декабря
20:00 мск. Швеция — Россия
20:30 Чехия — Финляндия (матч состоится в Чехии).
На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии на Кубке Карьяла сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду — 5:4. Помимо этого хозяева Кубка Первого канала на первом этапе провели встречи с Финляндией (3:4) и Чехией (0:3).
«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА
Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.
- 12 декабря 2019
-
07:07
-
07:00
-
06:58
-
06:43
-
06:35
-
06:29
-
05:56
-
05:26
-
04:53
-
04:24
-
03:59
- 11 декабря 2019
-
23:53
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
Партнерский контент