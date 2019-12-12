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Расписание игр Кубка Первого канала на 12 декабря, матч России начнётся в 20:00

Расписание игр Кубка Первого канала на 12 декабря, матч России начнётся в 20:00
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 12 декабря, стартует второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.

Турнирная таблица Еврохоккейтура сезона-2019/20

В 20:00 мск сборная России встретится в Москве с командой Швеции, а спустя полчаса арбитры проведут стартовое вбрасывание в матче Чехия — Финляндия, который вынесен в Пльзень.

Четверг, 12 декабря
20:00 мск. Швеция — Россия
20:30 Чехия — Финляндия (матч состоится в Чехии).

На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии на Кубке Карьяла сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду — 5:4. Помимо этого хозяева Кубка Первого канала на первом этапе провели встречи с Финляндией (3:4) и Чехией (0:3).

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