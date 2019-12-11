Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь московского «Динамо» Бочаров внесён в список травмированных

Вратарь московского «Динамо» Бочаров внесён в список травмированных
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь Иван Бочаров и защитник Артём Волков внесены в список травмированных московского «Динамо» до середины декабря, информирует официальный сайт команды Владимира Крикунова.

Полностью список травмированных и примерные сроки их восстановления выглядят так: Артём Волков — середина декабря, Иван Бочаров — середина декабря, Владимир Брюквин — середина декабря, Микс Индрашис — конец декабря, Вячеслав Кулёмин — середина декабря, Сергей Бойков — середина февраля.

Московское «Динамо» сейчас занимает третью строчку в Западной конференции, уступая только петербургскому СКА и московскому ЦСКА. В активе «Динамо» 46 очков после 37 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019