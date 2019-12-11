Вратарь московского «Динамо» Бочаров внесён в список травмированных

Вратарь Иван Бочаров и защитник Артём Волков внесены в список травмированных московского «Динамо» до середины декабря, информирует официальный сайт команды Владимира Крикунова.



Полностью список травмированных и примерные сроки их восстановления выглядят так: Артём Волков — середина декабря, Иван Бочаров — середина декабря, Владимир Брюквин — середина декабря, Микс Индрашис — конец декабря, Вячеслав Кулёмин — середина декабря, Сергей Бойков — середина февраля.



Московское «Динамо» сейчас занимает третью строчку в Западной конференции, уступая только петербургскому СКА и московскому ЦСКА. В активе «Динамо» 46 очков после 37 матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20