Вратарь московского «Динамо» Бочаров внесён в список травмированных
Вратарь Иван Бочаров и защитник Артём Волков внесены в список травмированных московского «Динамо» до середины декабря, информирует официальный сайт команды Владимира Крикунова.
Полностью список травмированных и примерные сроки их восстановления выглядят так: Артём Волков — середина декабря, Иван Бочаров — середина декабря, Владимир Брюквин — середина декабря, Микс Индрашис — конец декабря, Вячеслав Кулёмин — середина декабря, Сергей Бойков — середина февраля.
Московское «Динамо» сейчас занимает третью строчку в Западной конференции, уступая только петербургскому СКА и московскому ЦСКА. В активе «Динамо» 46 очков после 37 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
- 11 декабря 2019
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
Партнерский контент