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Бенн — об увольнении Монтгомери: я до сих пор в шоке

Бенн — об увольнении Монтгомери: я до сих пор в шоке
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал отставку главного тренера Джима Монтгомери. Руководство клуба объяснило увольнение тренера «непрофессиональным поведением».

«Я совершенно не ожидал такого развития событий и до сих пор в шоке. В голове не укладывается, что сейчас нам приходится говорить именно об этом. Мы, игроки, хотели бы, конечно, знать причину таких действий высшего менеджмента, но понимаем, что всех ответов не получим. Нам остаётся только доверять решению Джима Нилла и двигаться дальше», — приводит слова Бенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.

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