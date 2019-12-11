Вудкрофт: скауты из-за океана интересуются Толопило, у него есть потенциал НХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт выступил на семинаре ИИХФ в рамках программы «Партнёрство ради прогресса», высказавшись о молодых белорусских вратарях.



«Толопило и Осипову пока не хватает опыта. Трудно из молодёжного хоккея или белорусской экстралиги сразу шагнуть в КХЛ: слишком велик контраст. Но мы с ними работаем. Думаю, то, что на тренировках они отражают броски таких мастеров, как Пулккинен или Костицын, помогает им расти.



Вчера на матче молодёжного чемпионата мира Латвия — Беларусь я встретил много своих друзей из-за океана, которые работают скаутами. Мы обсуждали игру, отдельных игроков. И они сильно интересовались Никитой. Толопило впечатлил их своей игрой и антропометрическими данными. Я высказал своё мнение, что Никита очень одарён, но физически и технически ему нужно расти. Если он будет правильно развиваться, то может выйти на уровень КХЛ, национальной сборной и, кто знает, может быть, даже НХЛ. Такой потенциал у него есть», — цитирует тренера официальный сайт клуба.