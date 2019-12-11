Источник: защитник Никита Зайцев претендует на алименты от бывшей жены

Защитник клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев требует от бывшей жены Маргариты алименты на содержание детей, информирует телеграм-канал Mash. Хоккеист претендует на треть доходов бывшей жены. Как сообщается, Маргарита попросила помощи у адвокатов, но те её проигнорировали.
Ранее Маргарита опубликовала видео, на котором Зайцев забирает их общих детей. Маргарита заявила, что обратилась в полицию. Она утверждает, что не знает, где находятся дети.
Недавно стало известно, что жена намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.
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