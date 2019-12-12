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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на счету Ти Джея Оши и ещё один гол забил Джон Карлсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не смог пополнить свою очковую копилку. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и также не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Бостон Брюинз» двумя днями ранее также сыграет с «Тампой».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 09:36' (5x5)   1:1 Оши (Карлсон) – 24:35' (5x4)   2:1 Оши (Кузнецов, Врана) – 28:05' (5x5)   2:2 Курали (Крюг) – 42:53' (5x5)   3:2 Карлсон (Бекстрём, Уилсон) – 44:42' (5x5)
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