Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на счету Ти Джея Оши и ещё один гол забил Джон Карлсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не смог пополнить свою очковую копилку. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и также не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Бостон Брюинз» двумя днями ранее также сыграет с «Тампой».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 09:36' (5x5) 1:1 Оши (Карлсон) – 24:35' (5x4) 2:1 Оши (Кузнецов, Врана) – 28:05' (5x5) 2:2 Курали (Крюг) – 42:53' (5x5) 3:2 Карлсон (Бекстрём, Уилсон) – 44:42' (5x5)
Читайте также
- 12 декабря 2019
-
07:07
-
07:00
-
06:58
-
06:43
-
06:35
-
06:29
-
05:56
-
05:26
-
04:53
-
04:24
-
03:59
- 11 декабря 2019
-
23:53
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
Партнерский контент