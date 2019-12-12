Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на счету Ти Джея Оши и ещё один гол забил Джон Карлсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не смог пополнить свою очковую копилку. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и также не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Бостон Брюинз» двумя днями ранее также сыграет с «Тампой».