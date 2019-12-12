Голодец: Фазель подтвердил, что Россия сохранит чемпионаты мира

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец выразила уверенность, что Россия сохранит чемпионат мира—2023, молодёжный чемпионат мира—2023 и женский чемпионат мира—2021, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.

«Россия – хоккейная держава. Сегодня наша команда – действующий олимпийский чемпион. Мы этим очень гордимся. В нашей стране более 600 тысяч людей регулярно занимается хоккеем. Эта цифра каждый год увеличивается. За последний год в секции хоккея пришло 30 тысяч человек. Мы делаем всё, чтобы этот спорт развивался.

Сейчас реализуется специальная программа по строительству катков. Сейчас мы строим 50 катков по стране. В дальнейшем будет построено ещё 400. Это будет замечательное дополнение к той материально-технической базе, которую мы сейчас имеем. Напомню, что сегодня у нас более 600 катков. Мы делаем всё, чтобы этот спорт был доступен и любим нашими гражданами.

Общалась ли я с Рене Фазелем и есть ли уверенность, что мы сохраним домашние чемпионаты мира? Да, мы ждём, и господин Фазель это подтвердил», — передаёт слова Голодец корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.