«Витязь» перепутал фото игрока, права на которого были выменяны из СКА

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен: в Санкт-Петербург переезжает финский нападающий Миро Аалтонен, а «Витязь» получает права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе «Торонто».



Сообщая о новости, в «Витязе» перепутали фото нападающего, на которого получили права. Вместо Понтуса Оберга было выбрано фото нападающего Джей Ти Миллера, сейчас выступающего за «Ванкувер Кэнакс».

Миро Аалтонен – центральный нападающий. Начинал карьеру в финском «Эспоо Блюз», затем выступал за «Кярпят». В 2011 году был выбран подмосковным «Атлантом» на драфте юниоров КХЛ во втором раунде под 45-м номером. В сезоне-2016/17 выступал за «Витязь», после чего подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», однако через год вернулся в подмосковную команду. Бронзовый медалист СМ-Лииги, обладатель Кубка Колдера, участник Матча звёзд КХЛ, хоккеист сборной Финляндии. В этом сезоне провёл за «Витязь» 34 матча и набрал 24 (9+15) очка.



26-летний Оберг в нынешнем сезоне сыграл лишь два матча за основную команду «Торонто», не отметившись очками.