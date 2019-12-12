Стали известны составы звеньев сборной России U17 перед Турниром четырёх наций

Сегодня, 12 декабря юниорская сборная России U17 прибыла в Казань, где с 13 по 15 декабря примет участие в турнире Четырёх наций. Помимо России, в турнире примут участие юниорские сборные до 17 лет из США, Швейцарии и Словакии.



Окончательный состав сборной включает троих вратарей, семерых защитников и тринадцать игроков нападения.



Вратари: Валерий Бринкман (СКА), Павел Гришин («Югра»), Павел Канаев («Спартак»).



Защитники: Михаил Березовский, Владимир Грудинин (оба — ЦСКА), Никита Димитров (СКА), Глеб Иванов, Павел Минтюков (оба – «Динамо М»), Владислав Лукашевич («Локомотив»), Василий Шумилов («Салават Юлаев»).



Нападающие: Дмитрий Назаров, Илья Назаров (оба – «Локомотив»), Никита Бледнов («Сибирь»), Всеволод Гайдамак («Спартак» СПб), Евгений Горфиняк, Прохор Полтапов (оба — ЦСКА), Захар Зиминов («Динамо» СПб), Илья Иванцов (СКА), Даниил Лазутин, Никита Чибриков (оба – «Динамо» М), Иван Меховов («Ак Барс»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Федор Свечков («Лада»).



12 декабря сборная провела первую тренировку на льду «Дворца спорта». Игроки занимались в следующих сочетаниях:



Вратари: Канаев, Бринкман, Гришин

Иванов – Грудинин; Петров – Иванцов – Меховов

Минтюков – Березовский; Полтапов – Лазутин – Чибриков

Шумилов – Лукашевич; Свечков – Гайдамак – Горфиняк

Бледнов – Димитров; Назаров Д. – Зиминов – Назаров И.

