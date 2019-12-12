Кудашов: переволновались и перевозбудились, реализация моментов хромала

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги матча со Швецией (3:4) на Кубке Первого канала.



«Начало было очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, поэтому начало немного провалили и пропустили несколько контратак. Считаю, что со второго периода взяли игру в свои руки. Реализация моментов немножко хромала. Их, как и бросков, было достаточно, но забили всего три гола.



Почему не играл Сошников и чем обусловлен выбор Самонова на матч? Проигрывает команда, отдельно кого-то выделять не хочется. Всегда учитывается, как ты играл последние матчи за свой клуб. Самонов выдал несколько хороших игр, отражал много бросков. Что касается Сошникова, то играть может всего 20 человек. Мы выбрали звеньевые связки, пошли по этому принципу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.