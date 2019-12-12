Плющев: преимущество России было подавляющим, нужно отдать должное ребятам

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал первый матч сборной России на Кубке Первого канала, в котором подопечные Алексея Кудашова проиграли Швеции (3:4).



Календарь Кубка Первого канала



«Бывают дни, когда шайба просто не идёт в ворота соперника. Половину матча никак не могли распечатать ворота шведов. Отлично отыграл их вратарь.



Начали робко, но в то же время нужно отдать должное ребятам. Они не бросили играть, уступая со счетом 0:3, проявили характер, могли спасти матч. Преимущество нашей сборной было подавляющим.



Если с чехами и финнами сыграем так же, как со шведами во второй половине матча, то порадуем наших болельщиков в двух оставшихся матчах турнира», — сказал Плющев «Чемпионату».

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.