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Плющев: преимущество России было подавляющим, нужно отдать должное ребятам

Плющев: преимущество России было подавляющим, нужно отдать должное ребятам
Хоккей / Евротур 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал первый матч сборной России на Кубке Первого канала, в котором подопечные Алексея Кудашова проиграли Швеции (3:4).

Календарь Кубка Первого канала

«Бывают дни, когда шайба просто не идёт в ворота соперника. Половину матча никак не могли распечатать ворота шведов. Отлично отыграл их вратарь.

Начали робко, но в то же время нужно отдать должное ребятам. Они не бросили играть, уступая со счетом 0:3, проявили характер, могли спасти матч. Преимущество нашей сборной было подавляющим.

Если с чехами и финнами сыграем так же, как со шведами во второй половине матча, то порадуем наших болельщиков в двух оставшихся матчах турнира», — сказал Плющев «Чемпионату».

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Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.
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