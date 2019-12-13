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В лиге Онтарио отменили матч после травмы вратаря, в него въехали коньком. Фото

В лиге Онтарио отменили матч после травмы вратаря, в него въехали коньком. Фото
Хоккей / Прочие 0

Голкипер клуба юниорской хоккейной лиги Онтарио «Ниагара Айс Догс» Такер Тинан получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата с «Лондон Найтс».

Вратарю сильно порезали ногу коньком на 40-й секунде второго периода, после чего игрок оказался на льду. В течение 10 минут ему оказывали первую помощь прямо на льду. После затяжной паузы арбитры и команды решили встречу не продолжать. На момент остановки матча «Лондон Найтс» вёл со счётом 2:1.

Фото можно посмотреть в "Твиттере".

Как сообщает журналист Мел Раскин, голкипер получил тяжёлую травму, так как конёк задел артерию на ноге. Из-за этого последствия травмы оказались тяжелее, чем могли бы быть при обычном столкновении полевого игрока с вратарём.

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