Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.
Главным героем дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Благодаря этому российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошёл Сергея Макарова.
Второй звездой признан голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, сыгравший на ноль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:0 ОТ). Шведский голкипер отразил все 43 броска, едва не обновив клубный рекорд 28-летней давности.
Замкнул тройку лучших капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, дважды поразивший ворота «Бостон Брюинз» (3:2).
Артемий Панарин первым из россиян набрал 40 очков в этом сезоне НХЛ
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