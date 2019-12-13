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Артемий Панарин первым из россиян набрал 40 очков в этом сезоне НХЛ

Артемий Панарин первым из россиян набрал 40 очков в этом сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей. Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера.

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка. Благодаря этому российский форвард первым из россиян набрал 40 очков в этом сезоне НХЛ. В активе Панарина стало 41 (18+23) очко в 31 матче сезона. Он занимает восьмое место в общем зачёте бомбардиров НХЛ.

Прим этом отрыв Артемия от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров среди россиян достиг семи очков. На втором месте располагается нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, у которого 34 (13+21) балла в 32 встречах.

Панарин оформил третий хет-трик в карьере. Все в матчах с участием «Рейнджерс»
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