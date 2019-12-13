Юрзинов — о последнем месте в конференции: «Трактор» стал играть стабильнее

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о выступлении челябинской команды в нынешнем сезоне. Уральский клуб занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

«Мы стали играть стабильнее, бороться в каждом матче, несмотря на то что у нас есть травмированные. Не хватает Глинкина, Попова, Томаса, есть у нас проблемы с составом. Нам непросто. Что-то удалось изменить, мы ждём результативной игры не только от первой пятерки, но и от остальных ребят. В плане старания никого не могу упрекнуть, но его мало. Иногда не хватает концентрации, должны были обыгрывать «Сибирь», во многих компонентах играли лучше, чем соперник, но не хватает реализации.

Готова ли команда бороться за плей-офф? Плей-офф для нас давно наступил. У нас не такая большая «скамейка», нет возможности проводить ротацию состава. Если взять последний матч, то у нас не было изменений в составе, играли теми же ребятами, а это, во-первых, физическая нагрузка серьёзная, во-вторых, эмоциональная. Кто-то справляется с этим, кому-то не хватает опыта. После поражений команда переживает, нам бы хотелось радовать болельщиков.

Мы стараемся работать ещё усерднее, чтобы добиваться положительного результата. Сейчас мы работаем над командными взаимодействиями, над синхронностью пятерок. Нам мешают где-то технические моменты, командная игра должна быть слаженной. Над большим количеством компонентов приходится трудиться, многое приходится исправлять, дополнять и объяснять в сжатые сроки. Бывают моменты, когда мы допускаем необъяснимые ошибки. Кому-то не хватает опыта, присутствует волнение», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.