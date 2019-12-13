Цулыгин: «Салават» будет искать игроков, которые помогут, а не для галочки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов.

«У нас сейчас не все тренируются: кто-то из игроков уехал в сборную, кто-то травмирован, а здоровые игроки сегодня выходили на лёд. Хартикайнен катается только второй день. Тренируется и пытается набрать форму. Игры всё покажут.

Мы рассчитываем на тех, кто будет здоров и готов играть. Плюс у нас есть «Торос». Сейчас ребята в поездке, и мы дали им шанс сыграть, чтобы они просто здесь не тренировались, а находились в игровых кондициях. После выезда будем кого-то из них приглашать.

Требуется ли команде усиление? Нас всё устраивает, все ребята – бойцы. Мы с начала чемпионата говорили, что будем пытаться находить такое усиление перед плей-офф, которое нам поможет. Не просто так, для галочки, а именно игроки, которые нам помогут.

Учитываем ли поездку в Швейцарию? Абсолютно нет. Учитываем только ближайшие четыре игры чемпионата, и мы полностью на них сконцентрированы», — цитирует Цулыгина пресс-служба клуба.