Цулыгин: «Салават» будет искать игроков, которые помогут, а не для галочки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов.
«У нас сейчас не все тренируются: кто-то из игроков уехал в сборную, кто-то травмирован, а здоровые игроки сегодня выходили на лёд. Хартикайнен катается только второй день. Тренируется и пытается набрать форму. Игры всё покажут.
Мы рассчитываем на тех, кто будет здоров и готов играть. Плюс у нас есть «Торос». Сейчас ребята в поездке, и мы дали им шанс сыграть, чтобы они просто здесь не тренировались, а находились в игровых кондициях. После выезда будем кого-то из них приглашать.
Требуется ли команде усиление? Нас всё устраивает, все ребята – бойцы. Мы с начала чемпионата говорили, что будем пытаться находить такое усиление перед плей-офф, которое нам поможет. Не просто так, для галочки, а именно игроки, которые нам помогут.
Учитываем ли поездку в Швейцарию? Абсолютно нет. Учитываем только ближайшие четыре игры чемпионата, и мы полностью на них сконцентрированы», — цитирует Цулыгина пресс-служба клуба.
- 13 декабря 2019
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